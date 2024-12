Lazio in crescita: il confronto con il 2023/2024 dopo 17 giornate

Tra due giorni la Lazio affronterà una grande squadra in una partita attesa ed ostica che si giocherà allo stadio Olimpico, di fronte al supporto dei tifosi laziali: si tratta dell’Atalanta. In campionato, sabato i biancocelesti affronteranno il quinto scontro diretto della stagione (dopo Milan, Juventus, Napoli e Inter), contro una squadra vincitrice dell’ultima Europa League, detentrice del primo posto in classifica e candidata alla vittoria dello scudetto. La Lazio dovrà impegnarsi in una prestazione di misura per dimostrare di meritarsi il posizionamento finora raggiunto e la possibilità di raggiungere importanti traguardi in ottica futura.

Lazio di quest’anno e Lazio dell’anno scorso: classifica a confronto

La partita contro l’Atalanta sarà l’ultima del 2024, un match importante che chiuderà l’anno e procederà uno scontro altrettanto importante che, invece, aprirà il 2025, ovvero il derby in casa Roma. È possibile dire che la Lazio quest’anno abbia fatto numerosi passi in avanti rispetto alla scorsa stagione e il 2024 per i biancocelesti si configura come un anno pieno di cambiamenti, un percorso caratterizzato da alti e bassi, tre allenatori diversi (Sarri, Tudor e, infine, Baroni), numerosi cambiamenti, importanti sorprese e la costruzione di una squadra che sta regalando soddisfazioni quasi inaspettate. L’inizio di stagione, per adesso, per i biancocelesti è tutt’altro che positivo, ciò si comprende se consideriamo il confronto con la Lazio dello scorso anno, allenata da mister Sarri, alla fine del 2023, dopo 17 giornate. Lo scorso anno i biancocelesti avevano 24 punti ed occupavano il 9 posto, a -6 punti dalla zona Champions League (allora detenuta dalla Fiorentina di mister Italiano). Ad oggi, la nuova Lazio di Baroni, non solo si trova al 4 posto, in piena posizione Champions, ma ha collezionato ben 10 punti in più rispetto allo scorso anno (34).

Una nuova Lazio

Al di là dei risultati attuali e di quelli che verranno raggiunti nei prossimi mesi, non si può negare la crescita della squadra, non solo per ciò che concerne i risultati. La Lazio del 2024 appare più completa, equilibrata e con una mentalità più matura rispetto alla squadra dell’anno scorso. Si nota un maggiore mix di individualità e coesione collettiva con una gestione più intelligente delle risorse. La Lazio di quest’anno sembra essere più matura anche nell’affrontare partite difficili, riuscendo a mantenere la calma in situazioni complicate e a non farsi sopraffare dall’emotività, mantenendo il controllo anche in situazioni di svantaggio o in ambienti ostili. I biancocelesti si stanno dimostrando una squadra più completa, equilibrate e capace di adattarsi ai vari tipi di partita, pur rimanendo fedele alla filosofia di gioco dell’allenatore, improntata sul possesso palla, il gioco di squadra, la solita organizzazione difensiva e il calcio anti posizionale.