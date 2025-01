Keita elogia il fratello sui social "Prenditi tutto fratellino"

Ieri sera 27 gennaio si è disputato il match di Europa League Lazio-Real Sociedad, terminato 3-1 a favore della squadra biancoceleste. I gol segnati rispettivamente da Gila, Zaccagni e Taty sono stati cruciali per far mantenere al club di Marco Baroni la 1a posizione in classifica, con 3 punti di distacco dall’ Eintracht Frankfurt e dall'Athletic Club. Durante la partita ha fatto il suo esordio, il biancoceleste appartenente alla Primavera, Mahamadou Baldè, fratello minore di Keita, che si è congratulato con il fratellino sui social.

Keita sui social

L'attaccante Keità Baldè ha esordito con la maglia biancoceleste numero 14 nel 2013, durante la partita Lazio-ChievoVerona, terminata 3-0. Pochi giorni dopo fa il suo debutto anche in campo internazionale, in occasione della prima partita di Europa League contro il Legia Varsavia, conclusasi con la vittoria della Lazio. Nel 2024 è il turno del fratello, Mahamadou Baldè, che esordisce nella stessa squadra, durante il match di Europa League disputato contro il Real Sociedad. Keita, entusiasta per il traguardo, reposta sui social una foto pubblicata da Laziopress.

Mahamadou Balde: carriera nella Primavera

Il giovane attaccante, Mahamadou Balde, classe 2004, esordisce al 76' di Lazio-Real Sociedad, subentrando a Taty Castellanos. Dopo aver segnato 5 gol in 17 partite nella Nocerina di Serie D, il giovane calciatore è stato ingaggiato dalla Primavera della Lazio nel 2023, e fino ad adesso ha compiuto un totale di 11 gol e 8 assist in 40 partite. Gioca come punta centrale ma può adattarsi anche nel ruolo di esterno offensivo.