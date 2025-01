Jannik Sinner domina in Australia: E' in finale

Il match Sinner Shelton si conclude con un perentorio 7-6; 6-2; 6-2, portando Jannik Sinner direttamente in finale. Con un ottavo ace e un rovescio che sfiora il corridoio, Sinner ha mantenuto il vantaggio. Shelton ha risposto con un bel rovescio, ma due prime vincenti e una seconda hanno sigillato il set per il campione in carica.

Sinner in finale: la difesa del titolo

Jannik torna a giocarsi il titolo a Melbourne, dove ha trionfato l'anno scorso. La finale è scritta: Sinner vs Zverev.

Zverev: Un avversario storico per Sinner

Zverev, a 27 anni, ha un vantaggio nei precedenti contro Sinner. Con un record di 4-2, il numero due del mondo ha dimostrato superiorità, anche se Jannik è riuscito a vincere al Roland Garros 2020 e nella semifinale di Cincinnati lo scorso anno, cedendo però almeno un set.