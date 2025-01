Ieri sera 27 gennaio la Lazio ha affrontato il Real Sociedad e, grazie ai gol segnati rispettivamente da Gila, Zaccagni e Taty, è riuscita a portarsi a casa la vittoria e mantenersi alla vetta della classifica di Europa League. La vittoria contro la squadra spagnola è stata decisiva per il club biancoceleste, che accede ufficialmente agli ottavi di finale della competizione europea. Durante la partita ha fatto il suo esordio il giovane Balde, proveniente dalla Primavera.

Il debutto di Balde

Balde, fratello minore di Keita, è subentrato a Taty Castellanos al 76' di Lazio-Real Sociedad, conclusasi 3-0 per i biancocelesti. Mahamadou Balde è un attaccante, come i suoi fratelli Keita, ex attaccante della Lazio, e Ibourahima, che gioca in Serie C con il Giugliano. Il giovane biancoceleste, felice dell'esordio in prima squadra, ha elogiato il club e ringraziato tutti sui social.

Balde sui social