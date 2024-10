Lazio, Mattei: "Il Como gioca da grande. Le scelte di Baroni..."

Il nono turno di Serie A è andato in archivio ma nella giornata di oggi inizierà il primo turno infrasettimanale della stagione: tra le gare di giornata spicca il big match tra Milan e Napoli. La Lazio vive un buon momento, sono ben otto le vittorie stagionali nelle dodici partite tra campionato e coppa. I biancocelesti in questa giornata faranno visita al Como, gara non semplice vista la proposta di calcio espressa dalla squadra di Fabregas. Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei si è espresso sulla partita di giovedì e ha parlato anche delle scelte che farà mister Baroni. Queste le sue dichiarazioni

Il commento sulle scelte di Baroni

Credo che il grande tema di Como-Lazio siano le scelte di Baroni. Nei turni infrasettimanali di coppa, il tecnico ha sempre stravolto la squadra. Ora questo turno è legato al campionato, ci chiediamo cosa farà. Penso che l’ipotesi più reale sia una via di mezzo. Bisogna capire se Zaccagni avrà modo di allenarsi e recuperare per immaginare alcune scelte di Baroni. Così come sarà importante capire la gestione di Tavares. Ho la sensazione che la formazione nascerà in questi due giorni in relazione alle condizioni di alcuni giocatori che potrebbero essere considerati a rischi. Ovvio che rientrerà Romagnoli, probabilmente al posto di Gila che è alle prese con una contusione. In sintesi, chi non sarà al meglio non verrà rischiato.

Le caratteristiche del Como