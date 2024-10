Sinner fermato da un virus al Masters 1000 di Parigi-Bercy

Jannik Sinner non potrà partecipare al Master 1000 di Parigi-Bercy. Pessima notizia il numero uno italiano del tennis mondiale. Il tennista ha deciso di saltare l'appuntamento francese ritirandosi alla vigilia della sfida del primo turno, in programma nella giornata di domani, mercoledì 30 ottobre. L'azzurro avrebbe dovuto affrontare un giocatore proveniente dalle qualificazioni ma nonostante abbia aspettato fino ad oggi, con la speranza di un miglioramento, il forfait è stata l'unica scelta da prendere.

Jannik Sinner ci ha tenuto in prima persona a rilasciare una intervista, video pubblicato dall'organizzazione del Masters 1000, riguardante il suo ritiro al torneo francese, scendendo in maggiori dettagli sul perchè non ha potuto partecipare. La prima preoccupazione è stata, per tutti, il torneo di Torino e la Davis ma il tennista italiano ha precisato anche questi dettagli e quando sarà di nuovo disponibile a pieno regime. Le sue parole:

Non sono preoccupato per Torino e per la Davis. Sono molto dispiaciuto di non poter giocare a Bercy, ero arrivato molto presto per prepararmi al meglio, ma non sto bene. Da giorni avevo dei sintomi ma pensavo fosse stanchezza. Ho un virus che passerà nei prossimi 3 o 4 giorni, non sono pronto fisicamente per competere. Il mio corpo non è forte come il solito.