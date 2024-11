WOMEN | Al via la vendita dei biglietti per Lazio-Sampdoria

Per l'undicesima giornata di Serie A la Lazio scenderà nuovamente in campo per affrontare la gara di ritorno contro la Sampdoria, sfida in programma per sabato 23 novembre alle 12:30 allo Stadio Mirko Fersini di Formello. La società ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'inizio della vendita dei tagliandi per il prossimo match casalingo delle biancocelesti.

Il comunicato della Lazio