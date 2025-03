Zappi (Presidente AIA): "VAR a disposizione di tutti, ci avviciniamo al challenge…"

Questa mattina nel Salone d'Onore del CONI a Roma si è svolto l'evento per il Premio Bearzot, riconoscimento andato a Gian Piero Gasperini; nel corso dell'evento è stato premiato anche l'arbitro Colombo con il Premio Farina e dal palco è intervenuto inoltre il Presidente dell'AIA, Antonio Zappi.

La scelta per il Premio Farina è ricaduta su Andrea Colombo per qualità, stile e per la sua tempestività nell’assunzione delle decisioni. Mentre un telespettatore valuta se va presa una decisione, Andrea Colombo l’ha già presa.

Non è difficile il ricambio generazionale come dimostra anche la presenza di Colombo, come in ogni società c’è un cambio generazionale da fare ma abbiamo dei giovani dal grande futuro