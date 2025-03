Calciomercato dall'Inghilterra, molti club di Premier e Serie A su Solet, c'è anche la Lazio

“Il calciomercato non dorme mai”, prendendo in prestito una frase del Direttore Sportivo biancoceleste Fabiani si possono sintetizzare le numerose notizie di calciomercato uscite in questi giorni. Molti rumors vedono alcuni importanti calibri della Lazio accostati a numerosi club, su tutti Isaksen che sarebbe finito nel mirino di Tottenham e Inter, ma dall'Inghilterra rilanciano anche possibili scenari per il calciomercato in entrata del club biancoceleste.

Su Solet squadre di Premier e Serie A

Oumar Solet - Depositphotos

Secondo quanto riportato dal portale SportsBoom, Oumar Solet, difensore centrale in forza all'Udinese, avrebbe riscosso notevole interesse da parte di molti club di Premier League e Serie A. Secondo la fonte inglese, già la scorsa estate West ham e Liverpool avevano provato a garantirsi Solet a parametro zero dopo l'esperienza al Salisburgo, ma non riuscendoci il difensore ha poi firmato un pre-contratto ad ottobre con l'Udinese inizando la sua avventura solo dalla sessione invernale di calciomercato. Adesso sul difensore francese ci sarebbero anche Manchester United, Inter e Borussia Dortumnd, oltre al West Ham, sempre interessato, ma non sarebbero i soli club ad aver messo gli occhi sul centrale di proprietà dell'Udinese

C'è anche la Lazio

Infatti, sempre secondo quanto riportato da SportsBoom, negli ultimi dodici mesi Solet è stato attenzionato da molti scout tra cui quelli di Lazio, Newcastle, Brighton e Napoli. La valutazione per il centrale francese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe presto aumentare con le restanti partite ancora da giocare prima del termine della stagione.