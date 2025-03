Palladino: "Essere lì a giocarcela con Lazio, Bologna, Milan e Roma ci dà orgoglio…"

La corsa alla Champions League e alle posizioni che valgono un piazzamento europeo si è infiammata e terrà banco fino all'ultima giornata preannunciandosi emozionante tanto quanto la lotta a tre per lo Scudetto.

Sulle pagine del Corriere Fiorentino, il tecnico della Viola, Raffaele Palladino, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del momento che sta vivendo la sua squadra e quello delle sue competitors:

No, ma sono due gare molto importanti. Ma abbiamo nove finali, è un campionato molto equilibrato e tutti i punti contano. Normale in una stagione, ma è vero che noi siamo stati un po' estremi. Se un gruppo non è forte, però, non viene fuori dalle difficoltà. Soprattutto l'episodio di Bove poteva segnare la nostra stagione e invece i ragazzi sono venuti fuori e si sono rialzati.

Le grandi devi attirarle per giocare in contropiede e noi abbiamo i giocatori per questo. Quando abbiamo avuto difficoltà contro difese basse era anche perché nel mezzo ai cambiamenti dati dal mercato. Abbiamo cambiato 19 giocatori, questo comporta delle difficoltà. Vivo il 99% della mia giornata per la Fiorentina. Qui ho provato nuovi moduli e cambiato la gestione del gruppo. Cose che a Monza non avevo vissuto. In questi mesi sono stato tanto al Viola Park, cercherò di stare più in città ora che mi sono trasferito in centro. Dopo la Juve non sono riuscito a girare per Firenze, tutti mi offrivano qualcosa e volevano fare foto. Non mi piace quando vengono dette falsità, mi ha dato fastidio.