CdS | Ciro segnala un tifoso viola alla Procura Figc

Ieri sera il capitano della Lazio Ciro Immobile è stato sostituito al 78esimo, svilito per il copione della partita e furioso appena dopo la sostituzione. Ecco che ha perso, allora, la testa di fronte agli insulti dei tifosi della Fiorentina seduti in tribuna alle spalle della panchina. Il nervosismo ha preso il sopravvento: ci sono voluti Derkum e altri per fermare l'attaccante, imbufalito per gli insulti arrivati soprattutto da un tifoso viola, poi segnalato alla Procura Figc. Il tifoso sarebbe stato subito individuato. La calma è tornata solo dopo qualche minuto di tensione.

Il Corriere dello Sport