CdS| Sarri ritrova Gila, Patric da valutare

Venerdì all'Olimpico arriva il Milan dopo la trasferta di Firenze: un continuo big match. Ieri Sarri ha dovuto martirizzare calcisticamente Casale e Marusic, il primo con la febbre e il secondo con dei problemi muscolari. In più ha inserito Zaccagni e Vecino dalla panchina pur avendo poca benzina e provenienti da infortunio. Oggi saranno rivalutati tutti: la certezza è il ritorno di Gila, che aveva ricevuto un cartellino rosso contro il Torino. Da valutare, invece, Patric che non ha preso parte alla trasferta di Firenze.

Sarri, inoltre, aspetta anche il ritorno di Nicolò Rovella, il quale è atteso in gruppo in questi giorni. La squalifica da scontare contro il Cagliari aveva spinto lo staff medico a intraprendere con lui un percorso col fine di evitare che il problema della pubalgia potesse divenire cronico. Così è quanto spiegato da Rodia pochi giorni fa ai canali ufficiali del club. Oggi la ripresa, venerdì il Milan, lunedì la partenza per Monaco e martedì il ritorno di Champions: è una settimana a prova di stress.

Il Corriere dello Sport