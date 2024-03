Il padre di Isaksen sull'esordio in Nazionale di Gustav: "È fantastico, ci siamo accorti che..."

Ieri sera Gustav Isaksen, dopo essere stato convocato per la prima volta in carriera dal CT della sua Nazionale, la Danimarca, ha anche fatto il suo esordio. Infatti, nella partita amichevole tra Danimarca e Isole Far Oer, vinta 2-0 dai danesi, l'ala biancoceleste, inizialmente accomodatasi in panchina, è subentrata al 59'.

Già dopo la sua chiamata erano arrivati i complimenti della S.S. Lazio e Isaksen aveva definito il vestire la maglia della Nazionale: “un sogno che si realizza”. Ieri sera, poi, all'uscita dello stadio di Brøndby è stato intercettato il papà di Gustav dai microfoni di TV MIDVEST, che emozionato ha commentato l'esordio di suo figlio così: