FORMELLO - Patric torna in gruppo e si rivedono i nazionali. Domani scattano le prove tattiche

Igor Tudor può sorridere. La settimana è entrata nel vivo e il gruppo torna a ripopolarsi con il reintegro di Patric che ha smaltito il principio di pubalgia che lo ha tormentato nelle ultime settimane. Lo spagnolo è quindi a disposizione per la Juventus con la palla su uno impiego che passa al tecnico croato. Si sono rivisti anche i nazionali, un lavoro di scarico per loro che domani torneranno a completa disposizione. L'allenatore farà quindi scattare le prove tattiche in cui si capiranno meglio le sue intenzioni partendo dal modulo. Dal suo arrivo a Roma ha sempre provato il 3-4-2-1 ma non è da escludere che possa virare per un 4-2-3-1 per gestire con più calma la transizione tattica. La squadra sta lavorando e ha già appreso le nuove richieste ma gli impegni all'orizzonte sono tanti e completati. Due volta la Juventus e il derby con la Roma non sono proprio gli esordi che un allenatore sogna, alla luce di questo Tudor sta ragionando a fondo. I dubbi sul cambio modulo riguardano soprattutto la posizione di Felipe Anderson, stuzzica l'idea di proporlo a tutta fascia per sfruttare la sua abnegazione in fase difensiva accompagnata alla qualità che in avanti può essere letale. L'altro grande ballottaggio sarà nella zona centrale fra centrocampo e trequarti. Cataldi è in vantaggio su Vecino per affiancare Guendouzi in mediana, qualche metro più avanti è totale bagarre con cinque giocatori in lotta per due maglie. Luis Alberto sembra essere la certezza da cui ripartire, al momento il partner designato è Mattia Zaccagni ma Kamada spera in una opportunità in vista di questo finale di stagione.