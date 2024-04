Genoa-Lazio | Felipe Anderson nel post: "Bravi ad aspettare la giocata giusta. Mi voglio godere ogni giorno con la Lazio..."

Nel post-partita di Genoa-Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn Felipe Anderson per commentare l'importantissima vittoria che rilancia la Lazio per un posto in Europa il prossimo anno.

Il primo tempo ci hanno messo in difficoltà erano sempre in pressione e avevamo pochi spazi tra le linee. Siamo stati bravi ad aspettare per aspettare le nostre giocate e sono contento di aver aiutato miei compagni.

Ci teniamo ad ogni partita e vedere la gente che ci supporta e ama questa squadra, Luis e Kamada si sono sempre messi a disposizione. Siamo un gruppo unito.

Nella mia carriera non mi è mai piaciuto parlare delle voci, ho sentito tanto in questi giorni ed era giusto comunicare la scelta per primo, ci tengo tanto a questo ultimo mese e voglio dare tutto, i nostri obiettivi dobbiamo raggiungerli, la squadra ha bisogno di me e io ho bisogno di loro dobbiamo pensare a partita dopo partita. Sono uno dei giocatori che ha giocato di più in questi anni e devo essere qui con l’anima e lo spirito.

Ci tengo tanto al presidente ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, lui è stato il primo a sapere della mia situazione, ringrazio lui e il direttore con tutto il cuore per aver rispettato la scelta e aver capito la mia decisione, ringrazio i tifosi per avermi sempre sostenuto. Mi voglio godere ogni giorno con la Lazio.