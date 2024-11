Svolta stadi: la proposta di legge che velocizzerà la costruzione

Un punto caro a molte società di calcio italiane è la realizzazione del proprio nuovo stadio. L'obiettivo politico, per sbloccare questa esigenza, è rendere la costruzione degli stadi più agevole in termini di tempo. Da qui una nuova proposta di legge. In tanti si domandano se può essere la chiave per aprire nuovi orizzonti nel mondo degli stadi in Italia. Questa proposta arriva dal centro-destra e impossibile non pensare che dietro ci sia anche il Presidente, nonchè senatore, della Lazio Claudio Lotito, abile a risolvere certi problemi burocratici.

La nuova proposta di legge

La riforma della normativa per la costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi è stata inserita in un disegno di legge a prima firma del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. La proposta sarà depositata in Senato nei prossimi giorni e prevede, come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, una serie di iniziative tra cui agevolazioni fiscali e la creazione del fondo nazionale per l’impiantistica sportiva, destinata a finanziare fino al 50% dei progetti di costruzione o riqualificazione degli stadi.

L'importanza degli Europei del 2032

C'è una questione che potrebbe fare fortemente la differenza. Parliamo degli Europei del 2032. A riguardo ha rilasciato delle dichiarazioni importanti il ministro Andrea Abodi, di seguito le sue parole: