Veron: "Lazio trasmette entusiasmo. Scudetto possibile"

Juan Sebastian Veron ha giocato relativamente poco tempo con la maglia della Lazio ma si può parlare sicuramente di una storia d'amore per il segno che ha lasciato nel popolo laziale e quello che quest'ultimo ha lasciato nel l'ex giocatore argentino. Veron ha rilasciato, alla Gazzetta dello Sport, delle dichiarazioni importanti riguardo il campionato italiano, un'analisi sulle varie squadre soffermandosi ovviamente sulla sua Lazio, sottolineando il bel momento che è sotto gli occhi di tutti e sbilanciandosi anche sull'entusiasmo che trasmette la squadra di Baroni e i possibili traguardi da raggiungere, come la conquista dello scudetto.

Seguo con attenzione le vicende del campionato e noto che quest’anno c’è un grande equilibrio. Tante squadre in pochissimi punti nella parte alta della classifica. Tra queste, la Lazio. Inter , Napoli, Milan, Juve e Atalanta hanno forse qualcosa di più dal punto di visto tecnico, però questa Lazio si diverte a giocare a pallone, e non trascurerei questo dettaglio. Voglio dire che i ragazzi di Baroni mi trasmettono entusiasmo. E, considerando che l’allenatore è alla sua prima stagione di lavoro, la cosa non era affatto scontata.

Non vedo per quale motivo la Lazio non dovrebbe pensare di poter arrivare al titolo. Le avversarie sembrano più attrezzate? D’accordo, ma ricordiamoci che non sempre vincono i più forti. Mi sembra che ci sia leggerezza, nell’ambiente. E la leggerezza, al contrario della pressione, è un’alleata quando si tratta di lottare per grandi obiettivi. Non ci sono grandissimi campioni, ma c’è un gioco. Chiaro, limpido, veloce, talvolta essenziale. E poi mi pare che il gruppo sia unito. Insomma, percepisco un’idea di positività che, magari, in altre piazze non si riscontra.