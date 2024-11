PRIMAVERA | Cagliari-Lazio: le formazioni ufficiali

La squadra di Sanderra può tornare in testa alla classifica uscendo da Cagliari con i tre punti. La Lazio è reduce da un ottimo periodo di prestazioni cui sono seguite poi i risultati che l'hanno vista lanciarsi a parimerito con la Fiorentina in cima alla classifica, ma la strada è ancora lunga. Davanti si troverà un Cagliari che rema a metà classifica, ma che è reduce da quattro risultati utili consecutivi. Gli ingredienti per un grande match ci sono tutti

