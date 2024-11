LAZIO WOMEN | Zanoli: "Giochiamo bene ma non concretizziamo"

Ottava giornata del campionato Ebay di calcio femminile. La Lazio Women sfida ed ospita il Como. Le ragazze di Grassadonia escono dal campo con una sconfitta casalinga per 2-1 e ai microfoni ha analizzato quanto accaduto durante i 90 minuti di questa sera, la colonna portante della difesa Martina Zanoli. Nelle sue dichiarazioni un mix di dispiacere e ottimismo. Nel primo caso per il risultato ottenuto e i zero punti portati a casa mentre nel secondo caso trapela una timida soddisfazione per quello che è il gioco espresso dalle ragazze sul terreno di gioco.

Le sue parole sulla partita

Oggi abbiamo tanta amarezza e tanta delusione. Giochiamo un bel calcio ma non riusciamo a concretizzare e a finalizzare le nostre giocate, poi ci sono da vedere anche gli episodi che non sono fortunati per noi. Non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare solo a lavorare sodo e migliorare.

Non è il primo rigore sbagliato dalla squadra e succede sempre che poi perdete sicurezza e subite subito dopo un gol. E' una cosa su cui state lavorando con il mister?

Si, un dato vero e su cui stiamo lavorando. Ci manca malizia e furbizia in più, che sono cose che spesso ti portano a vincere le partite. Dobbiamo rimanere concentrate se sbagliamo un rigore e cercare di segnare noi. Sappiamo questa cosa e ne siamo consapevoli.

Vi siete chieste come mai con le big fate partite più importanti piuttosto che con squadre minori?

Sono convinta che abbiamo una certa identità di gioco. Giochiamo un bel calcio e abbiamo disputato ottime partite, diamo sempre l'anima in campo e il problema resta il concretizzare. Dobbiamo lavorare sempre più per cercare di vincere certe partite.

Negli ultimi 30 metri è mancata qualità offensiva. Come si può crescere?

Come detto prima manca furbizia e malizia e ho notato anche che è subentrata una certa stanchezza. Ho la consapevolezza che siamo una grande squadra e non ci resta che lavorare.

Prossime gare molto difficili, con Inter e Roma. Bisogna recuperare i punti persi?