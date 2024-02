CHAMPIONS LEAGUE| Pari tra Napoli e Barça, Porto-Arsenal 1-0

In questo mercoledì di Champions League che archivia le gare d'andata degli Ottavi di Finale, il Napoli di Calzona strappa in casa un pari contro il Barcellona di Xavi, mentre nell'altra partita Conceicao batte Arteta con Porto-Arsenal che è terminata 1-0.

Nel match andato in scena allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la prima frazione di gioco si conclude a reti bianche, sebbene sia stato il Barcellona ad avere il pallino del gioco con il Napoli che non ha mai concluso verso la porta difesa da Ter Stegen. Nella ripresa ad aprire le marcature è stato il solito Robert Lewandowski al 60' al quale risponde l'altro bomber Victor Osimhen al 75 fissando il risultato sull'1-1.

Al Do Dragao di Oporto i padroni di casa riescono a strappare una preziosissima vittoria allo scadere, più precisamente al 95', grazie alla rete di Galeno. Lo spartito della partita si compie con tanto possesso palla in favore degli inglesi, ma i quali non riescono mai a tradurlo in una trama decisiva ed alla fine a trovare il vantaggio sono proprio i portoghesi.