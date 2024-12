Baroni con il dubbio difesa per Lecce: il punto da Formello

Antivigilia della sfida contro il Lecce, in programma sabato alle 20.45 allo Stadio Via del Mare, con la Lazio chiamata a risollevarsi dopo la batosta di lunedì contro l'Inter e riprendere il percorso che l'aveva portata a meritarsi la posizione in classifica sia in Europa sia in Campionato che occupa. Il Lecce dopo l'arrivo di Giampaolo ha ripreso vigore e non ha ancora mai perso con il nuovo allenatore tra le mura amiche.

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello i calciatori della Lazio si sono ritrovati per il consueto allenamento prima della rifinitura in programma domani.

Assenti Vecino e Patric

Questa mattina non si sono visti insieme agli altri compagni sul terreno di gioco né Vecino né Patric. L'uruguayano è ormai alle prese da parecchio tempo con i guai muscolari che lo perseguitano e difficilmente sarà arruolabile per Lecce. Gigot, Gila e Romagnoli hanno svolto quest'oggi l'intero allenamento in gruppo e sono tutti convocabili per la trasferta del Via del Mare con i primi due favoriti a partire dal 1'.

L'allenamento dei giocatori biancocelesti

Dopo la consueta attività fisica, Baroni ha lavorato con due gruppi distinti tra palle inattive e prove sulle azioni di gioco in campo, poi spazio alle prove tattiche. A Lecce è prevista la Lazio formato campionato con i ballottaggi che riguardano principalmente la difesa viste alcune assenze e le condizioni non al 100% ad ogni modo la rifinitura in programma domani permetterà a Baroni di sciogliere i dubbi.