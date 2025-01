Australian Open: Sinner e Sonego ai quarti, eliminati Rune e Tien

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego brillano agli Australian Open, centrando i quarti di finale con prestazioni solide. Il n.1 del mondo, Sinner, ha superato il danese Rune con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 in un match equilibrato, ma dominato nei momenti chiave. "È stata una partita complicata.

Sinner supera Rune e accede ai quarti

Non mi sono neanche riscaldato, ma ho servito bene e il pubblico è stato il 90% della mia forza,

ha dichiarato Sinner, rivelando di aver giocato con un problema fisico.

Sonego, primo quarto Slam: “Un’emozione incredibile”

Per la prima volta in carriera, Sonego ha conquistato un quarto di finale in un torneo del Grande Slam. L’azzurro ha battuto l’americano Tien 6-3, 6-2, 3-6, 6-1, mostrando grande determinazione.

"Sono emozionato, è incredibile. Ho cercato di godermi ogni istante in campo e oggi ci sono riuscito",

ha commentato il torinese.

Ai quarti, Sonego sfiderà il vincente tra Shelton e Monfils, mentre Sinner attende il risultato degli ottavi.