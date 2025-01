Rebecca Corsi: “Fazzini alla Lazio? L’offerta era congrua, il problema era…”

Ibrahimovic è stato il primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato, la Lazio sta lavorando per un altro colpo a centrocampo e il nome caldo in questo momento è Casadei. I biancocelesti sono stati vicini a concludere la trattativa per Fazzini ma alla fine non si è fatto più nulla. Nel pre partita di Inter-Empoli, l’ad Rebecca Corsi ha parlato del mancato trasferimento del centrocampista italiano classe 2003 alla Lazio, queste le sue dichiarazioni a Dazn.

Le parole di Rebecca Corsi sul mancato trasferimento di Fazzini alla Lazio

L'offerta era congrua, ma avevamo difficoltà nella forma. Jacopo è dell'Empoli, darà il massimo e siamo aperti a qualsiasi offerta.

Il futuro di Fazzini