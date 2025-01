Casadei alla Lazio: il piano di Lotito per il colpo di fine mercato

Il giovane talento del Chelsea potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Torino e Lazio si contendono il centrocampista, ma il club biancoceleste fa leva sulla volontà del giocatore. Lotito e Fabiani lavorano per liberare risorse finanziarie vendendo Hysaj o Basic, mentre il Chelsea studia la strategia migliore per sbloccare l'operazione. Casadei è il primo nome sul taccuino per rinforzare il centrocampo, ma le trattative restano complesse. Intanto, il Verona mantiene viva l’opzione Belahyane, mentre emergono nuovi profili come Tessmann del Lione e Veiga, in uscita dal Chelsea.

Il Piano di Lotito

La Lazio punta su Casadei per rinforzare il centrocampo, sfruttando il desiderio del giocatore di tornare in Italia. Il Chelsea, secondo quanto riportato da Il Messaggero, chiede garanzie economiche per la formula: prestito con obbligo di riscatto. Il Torino propone condizioni differenti, ma il biancoceleste Lotito spera di chiudere l’operazione nelle ultime ore di mercato.

Alternative e cessioni

Per liberare spazio finanziario, la Lazio deve cedere uno tra Hysaj e Basic. L’Hajduk è interessato al terzino, mentre l’Olympiakos segue Isaksen. Intanto, altri club monitorano profili come Gomis del Caen e Ponceau del Lorient.