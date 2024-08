Il Messaggero | Il sogno proibito della Lazio ha un nome e cognome

Progressi sul campo, meno sul mercato: Le mosse della Lazio

Negli ultimi giorni, la Lazio ha fatto dei passi avanti in campo, ma sul fronte del mercato i progressi sono stati meno evidenti. In particolare, il club biancoceleste ha sondato il terreno per Federico Chiesa, ma le richieste economiche dell'esterno della Juventus sono risultate eccessive. La dirigenza sta quindi valutando se puntare su un esterno offensivo o su un centravanti per rinforzare la rosa.

Le opzioni in attacco: esterni e centravanti

Per quanto riguarda il ruolo di esterno, la Lazio ha considerato diversi profili. Tra quelli che conoscono già la Serie A, c'è Armand Laurienté del Sassuolo, ma il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, è considerato troppo alto. Si stanno quindi valutando anche giovani talenti come il belga Anthony Diao o lo spagnolo Fernandez-Pardo. Un altro nome interessante è quello di Rayan Cherki del Lione, ma anche in questo caso la richiesta di 20 milioni di euro rappresenta un ostacolo.

Per il ruolo di punta, la Lazio ha riaperto i contatti con l'entourage di Boulaye Dia della Salernitana. L'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 12 milioni di euro.

Il sogno proibito della Lazio ha un nome e cognome

Tuttavia, il "sogno proibito" di Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, rimane Fotis Ioannidis del Panathinaikos, ma la richiesta del club greco è di almeno 25 milioni di euro, una cifra considerevole per le casse laziali.

Centrocampo: prudenza e trattative in corso

Sul fronte del centrocampo, la Lazio sembra intenzionata a muoversi con più calma. Tra le piste seguite c'è quella che porta a Michael Folorunsho del Napoli, un affare che potrebbe scaldarsi grazie ai buoni rapporti tra il club e l'agente del giocatore, Mario Giuffredi. Tuttavia, il Napoli dovrà ridurre la richiesta di 15 milioni di euro per favorire un accordo. Rimane poi in lista il nome di Jobe Bellingham, fratello minore di Jude, come opzione a lungo termine.

Cessioni e abbonamenti

Sul fronte delle cessioni, si segnala un interesse rinnovato del Parma per Matteo Cancellieri, con i ducali che sembrano aver preso un vantaggio nella trattativa per il giovane attaccante.

Nel frattempo, la campagna abbonamenti della Lazio, intitolata "One faith, one passion", ha raggiunto quota 25.300 tessere. La campagna terminerà oggi alle 19:00, mentre da lunedì alle 16:00 inizierà la vendita dei biglietti per la partita contro il Venezia, con prezzi che vanno dai 30 euro per Curva Maestrelli e Distinti, fino ai 90 euro per la Tribuna Tevere.