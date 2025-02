Lazio, Isaksen in crescita: Baroni ritrova il suo talento

L'evoluzione di Isaksen: il passo in avanti tanto atteso

Marco Baroni lo aveva sempre sostenuto: a Gustav Isaksen mancava solo un ultimo step per esprimere tutto il suo potenziale. Ora, sembra che quel momento sia finalmente arrivato. Il giovane attaccante danese ha trovato l’intraprendenza che il tecnico gli chiedeva da tempo e i suoi progressi sono evidenti sul campo. Secondo Il Corriere dello Sport, nelle ultime tre partite è stato il giocatore con più tiri tentati (9), superando anche compagni del calibro di Dia e Zaccagni.

Non solo attacco: Isaksen brilla anche in fase difensiva

Oltre alla pericolosità offensiva, Isaksen sta dimostrando grande affidabilità anche in fase di ripiegamento. La sua dedizione al lavoro difensivo è un valore aggiunto che non tutti gli attaccanti possono garantire. Questo equilibrio tra qualità offensive e sacrificio tattico lo sta trasformando in un elemento chiave per la Lazio. Con fiducia e continuità, il danese sembra finalmente aver trovato la sua dimensione ideale, rispondendo alle richieste di Baroni e conquistandosi un ruolo sempre più centrale nella squadra.