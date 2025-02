Lazio tra impegni e rotazioni: Belahyane pronto a emergere

Un calendario fitto, Baroni ha bisogno di tutti

La Lazio si prepara ad affrontare un periodo intenso con una serie di impegni ravvicinati che metteranno alla prova la rosa. Gli infortuni complicano ulteriormente la situazione, costringendo Baroni a gestire con attenzione le rotazioni. In questo contesto, Reda Belahyane scalpita in panchina, pronto a dare il suo contributo. Con Vecino appena rientrato e Dele-Bashiru ancora ai box, il giovane centrocampista sarà fondamentale per garantire alternative in mediana. Secondo Il Corriere dello Sport, finora ha accumulato solo 56 minuti in campo, ma il suo obiettivo è aumentare il minutaggio e conquistare un ruolo più rilevante nella squadra.

Una chance sfruttata, ora attende nuove opportunità

Belahyane ha aspettato con pazienza il suo momento e lo ha colto contro il Venezia, entrando in campo con personalità per sostituire l’infortunato Dele-Bashiru. Ha dimostrato qualità e coraggio, non tirandosi indietro di fronte alla pressione avversaria e prendendosi responsabilità nel gioco. La sua duttilità lo rende un jolly prezioso per Baroni, potendo ricoprire sia il ruolo di mediano che quello di playmaker. Ora spera in un’altra occasione per continuare a dimostrare il suo valore e guadagnarsi un posto nelle rotazioni della Lazio.