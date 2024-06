Fabrizio Romano: "Dele-Bashiru alla Lazio? Ci siamo! Tra poco le visite mediche… "

Dopo settimane molto confusionarie e aver trovato la quadra con il nuovo allenatore, la Lazio sta cercando di mettere a punto un calciomercato funzionale soprattutto alle pretese economiche della società tentando però, a differenza degli anni scorsi, di accelerare le tempistiche dei nuovi acquisti facendoli arrivare nella Capitale in tempo almeno per il ritiro estivo di Auronzo. Lotito e Fabiani si stanno muovendo su profili giovani su cui scommettere sperando di scovare talenti su cui aprire il nuovo ciclo biancoceleste. Per questo dopo l'acquisto, manca solo l'ufficialità, di Tchaouna; la Lazio starebbe chiudendo per Dele-Bashiru.

Dele-Bashiru e la Lazio

Come riportato poco fa dall'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano e confermato da molte altre fonti, Dele-Bashiru sarebbe in dirittura d'arrivo sulla base di un accordo da 7 milioni con l'Hatayspor.

Secondo Fabrizio Romano adesso mancano solo le visite mediche ed i passaggi finali dell'operazione legati alla firma del calciatore.

Con Fisayo Dele-Bashiru, la Lazio si assicurerebbe un giovane trequartista che all'evenienza può ricoprire anche il ruolo di esterno d'attacco o essere spostato addirittura in mediana. Quest'anno per lui sono stati 8 i gol e 5 gli assist a fronte di 36 presenze.

Questa la notizia di Fabrizio Romano su X:

La Lazio si sta avvicinando all'accordo per ingaggiare Fisayo Dele-Bashiru per € 7 milioni, ora è il momento delle visite mediche e dei passaggi finali. L'Hatayspor dà il via libera alla partenza del giocatore nel mirino della Lazio

Depositphotos

Il post di Fabrizio Romano