Chi è Dele-Bashiru, nuovo obiettivo per il centrocampo della Lazio

Sono ore delicate per comprendere quello che sarà il futuro della panchina biancoceleste, con il destino di Igor Tudor che con il passare delle ore sembra essere sempre più lontano da Roma, in attesa di eventuali ufficialità in materia. Nel frattempo la società biancoceleste continua a ricercare profili per il rafforzamento dell’organico, in attesa di capire chi sarà a guidarlo a partire dall’inizio imminente della prossima stagione.

Aspettando ormai la sola ufficialità dell’operazione che porterà a Roma Loum Tchaouna, calciatore offensivo che più volte si è messo in mostra nella seconda parte di campionato a Salerno, il centrocampo è un altro reparto che necessiterà di cambiamenti. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la società biancoceleste sarebbe sulle tracce di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001 oggi di proprietà dei turchi dell’Hatayspor, che valuta il calciatore sei milioni più bonus.

Il suo passato

Trasferitosi in Inghilterra dopo essere nato in Germania, il nigeriano è cresciuto calcisticamente tra le fila del Manchester City, giocando tra il 2018 e il 2020 nella Premier League Under 18 e la Premier League 2. Nella stagione 2020-2021 è stato ufficializzato il suo passaggio allo Sheffield Wednesday, mettendo a referto otto presenze in Championship, per poi divenire una pedina di primo piano in League One, terza divisione inglese in cui ha fatto registrare più di 50 presenze. Dopo aver scelto di non proseguire la propria esperienza in Inghilterra, la scorsa estate ha scelto la Turchia come successiva tappa della propria carriera, passando all'Hatayspor a parametro zero, firmando un contratto che lo ha legato al club fino al 2026.

I suoi numeri

Trentasei presenze per il nigeriano nella sua prima stagione turca, dove con otto gol e tre assist si è rivelato una delle sorprese stagionali del club, che ha certificato la propria salvezza all'ultima giornata di campionato, concludendo al quindicesimo posto a quota 41: nell'ultima gara stagionale, decisivo proprio l'apporto di Dele-Bashiru, che ha regalato ai suoi il vantaggio dopo soli tre minuti, nella vittoria casalinga contro il Rizespor. Ciò che contraddistingue il nigeriano è l'adattabilità a ricoprire diverse posizioni del centrocampo, oscillando tra la trequarti e il ruolo di mezz'ala. Velocità e dribbling lo rendono un profilo valido per il ruolo di trequartista, per un calciatore versatile che in virtù delle sue caratteristiche potrebbe anche agire sulle le corsie esterne.

Il centrocampo biancoceleste dovrà senza dubbio essere ritoccato, con la partenza di Kamada e la scelta di Luis Alberto che obbligheranno la società a muoversi in quella porzione di campo. Quella legata a Dele-Bashiru potrebbe essere una delle mosse attuate dalla Lazio in sede di mercato, in attesa di capire quale sarà il destino di diversi esuberi a centrocampo, tra tutti Basic e Marcos Antonio.