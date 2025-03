Lazio, tour de force senza Castellanos: l’attaccante fuori fino a...

Ripartenza con una pesante assenza

La Lazio si prepara a tornare in campo lunedì contro il Torino, prima tappa di una serie di sfide cruciali che potrebbero indirizzare l’intera stagione, tra campionato ed Europa League. Purtroppo, la squadra dovrà fare a meno di Castellanos, alle prese con un nuovo infortunio che lo terrà fuori proprio nel momento più delicato. Rientrato da poco, l’attaccante argentino ha assistito impotente alla disfatta contro il Bologna dalla panchina e ha poi espresso tutto il suo rammarico con un post sui social.

Recupero in corso e tempi incerti: Castellanos ci sarà al derby?

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Castellanos ha già iniziato il percorso di recupero e si è sottoposto a nuovi esami per monitorare le sue condizioni. La sua tabella di marcia sarà rivista giorno dopo giorno, in base alle sensazioni del lavoro personalizzato che sta svolgendo. Tuttavia, i tempi non saranno brevi: oltre alla sfida con il Torino, è praticamente certo il suo forfait anche per le trasferte contro Atalanta e Bodo/Glimt. Forzare il rientro sarebbe un azzardo, soprattutto in vista del derby del 13 aprile e del ritorno dei quarti di Europa League, due appuntamenti chiave per le ambizioni biancocelesti.