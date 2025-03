Aprile di fuoco per la Lazio di Baroni: il calendario

Due settimane di sosta per recuperare energie, per fare chiarezza dopo il crollo di Bologna e per cercare di gestire al meglio un mese di aprile a dir poco decisivo per le sorti stagionali della Lazio.

La classifica

Il 5-0 incassato dai biancocelesti in Emilia non ha posto fine alla corsa Champions degli uomini di Baroni, per un percorso che vede sei squadre pienamente coinvolte da qui a fine stagione: il quarto posto occupato dal Bologna di Italiano con 51 punti, con Juventus e Lazio che inseguono a quota 52 e 51. Subito dietro Roma, Fiorentina e Milan, rispettivamente a 49, 48 e 47 punti. Assieme alla squadra allenata da Palladino, la Lazio è l'unica coinvolta ancora in Europa, con il Milan pronto invece al derby di Coppa Italia contro l'Inter.

Il calendario della Lazio

A partire da questo lunedì, i biancocelesti torneranno all'Olimpico per la sfida al Torino di Vanoli. Difficile trattare il fattore campo come un vantaggio per Zaccagni e compagni, considerando come la Lazio ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette gare giocate in casa. Sarà contro i granata l'ultimo appuntamento del mese di marzo, in vista di un aprile che dirà molto delle ambizioni biancocelesti. Cercando di gestire le varie assenze, tra Vecino squalificato e gli infortuni di Nuno Tavares e Taty Castellanos, domenica 6 aprile la squadra di Baroni sarà impegnata al Gewiss Stadium di Bergamo, per poi dare il via ai quarti di finale di Europa League: il primo atto della sfida ai norvegesi andrà in scena giovedì 10 aprile alle 18.45 all'Aspmyra Stadion di Bodo. Tre giorni dopo, all'Olimpico il derby di ritorno contro la Roma, per una sfida che con il passare delle settimane avrà tanta importanza soprattutto in ottica classifica: fischio d'inizio il 13 aprile alle 20.45.

Quattro giorni dopo la stracittadina, all'Olimpico i biancocelesti attenderanno il Bodo/Glimt, nella speranza di centrare un traguardo europeo che sfumò nel 2017-2018, quando con una inspiegabile rimonta il Salisburgo staccò il pass per le semifinali di Europa League, in una notte stregata che negli anni è rimasta una ferita aperta per l'intero ambiente biancoceleste. Tra la lotta per un posto in Champions League e le ambizioni in campo europeo, Rovella e compagni chiuderanno il calendario nel mese di aprile sfidando il Genoa in trasferta e il Parma all'Olimpico: sfide in programma lunedì 21 aprile alle 18.00, e domenica 27 alle 15.00.