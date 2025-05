Cardone: "Trattativa avviata con Sarri, ostacolo Atalanta. Alternative? Gattuso e Scaloni"

In attesa dell'incontro tra società e il mister della Lazio, Marco Baroni, che dovrebbe andare in scena nella giornata di oggi o domani, la dirigenza biancoceleste ormai convinta di non proseguire con l'attuale tecnico, cerca un nuovo allenatore per la panchina laziale. Nelle ultime ore sembra che la Lazio voglia puntare nuovamente sul profilo di Maurizio Sarri, ex tecnico del club capitolino.

Le ultimissime di Giulio Cardone de La Repubblica a Radiosei nella trasmissione “Quelli che…”, di seguito le sue parole.

Cardone a Radiosei

Adesso la Lazio è concentrata su Maurizio Sarri. Prima c’è da fare un passaggio fondamentale, la separazione con Baroni che ha un contratto fino al 30 giugno 2026. Prima si chiuderà questo capitolo con l’incontro tra Baroni e Lotito tra oggi e domani, nel frattempo il presidente ha chiamato Sarri dopo che i rapporti erano già stati riavviati da Fabiani. In questo momento è lui la scelta, le restanti sarebbero alternative. I presupposti per un suo ritorno ci sono, poi è chiaro che in un eventuale incontro tra le parti ci sarebbe da chiudere i conti con il passato e trovare convergenze per il futuro.

L'ostacolo