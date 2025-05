L'Inter punta Nicolò Rovella, proposto scambio dai nerazzurri: la risposta della Lazio

Con il calciomercato alle porte e la stagione di Serie A appena conclusa, le squadre italiane hanno iniziato a valutare le possibili strategie in ottica mercato. Stando a quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, l'Inter sembrerebbe aver messo gli occhi sul centrocampista biancoceleste, Nicolò Rovella.

La dirigenza nerazzurra ha proposto alla Lazio uno scambio con Asllani più un importante indennizzo economico, ma al momento la società biancoceleste ha risposto con un no secco. Sembrerebbe anche che la partita non finisca qui e che ci possa essere un nuovo tentativo da parte dei meneghini.

