Lazio: la Società punta Maurizio Sarri ma fissa un appuntamento con un altro tecnico

Sono molti i nomi proposti per ricoprire il ruolo di tecnico biancoceleste, in caso di divorzio tra la Lazio e Marco Baroni, infatti, oltre all'ex Maurizio Sarri, sono stati presi in considerazione Sergio Conceiçao, Patrick Vieira e Alberto Gilardino, tuttavia, sembra che Fabiani voglia puntare ad allenatori con maggiore esperienza, ciò rende difficile anche l'ipotesi di vedere sulla panchina Miroslav Klose o Matias Almeyda. Il nome più probabile sembra essere quello di Maurizio Sarri, desiderato anche dal Bologna e dall'Atalanta, tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà sulla piattaforma X, sembra che la Società abbia organizzato un appuntamento con Gennaro Gattuso, tecnico del club croato Hajduk Spalato.

Il curriculum di Gennaro Gattuso

Sono molte le squadre allenate dal mister, infatti, oltre all'OFI Creta, Pisa, Palermo e FC Sion, Gattuso è stato alla guida del Milan per due stagioni, ottenendo un 6° ed un 5° posto in classifica, inoltre, nel 2019-2021 ha ricoperto il ruolo di tecnico del Napoli ed ha portato la squadra alla vittoria di una Coppa Italia. Nel 2021, Gattuso, è stato nominato mister della Fiorentina ma ha abbandonato il club dopo poche settimane, senza aver diretto nessuna partita. Nel 2022/2023 il mister ha guidato il Valencia, tuttavia, dopo metà stagione ha lasciato il club, una situazione simile all'Olympique Marsiglia dove dopo sei mesi è stato esonerato. Questa stagione, invece, Gattuso era il comandante del club croato Hajduk Spalato, che ha condotto al 2° posto in classifica, merito di 12 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte.

Nella pagina successiva le stagioni di Maurizio Sarri alla Lazio