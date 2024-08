Conte dopo la sconfitta a Verona per 3-0: "Dobbiamo chiedere scusa al popolo napoletano"

Antonio Conte, dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Verona per 3-0, ha espresso la sua amarezza ai microfoni di DAZN, evidenziando un netto calo di prestazione della sua squadra nella ripresa.

Conte e le sue ammissioni

Conte ha sottolineato come nel primo tempo ci fosse una sola squadra in campo, riferendosi al dominio del Napoli, ma nel secondo tempo i suoi giocatori siano scesi in campo con un atteggiamento completamente diverso, forse eccessivamente appagati da quanto fatto nella prima frazione.

Conte dopo la sconfitta a Verona

Conte ha rimarcato la mancanza di attenzione ai dettagli e l'incapacità di reagire alle difficoltà, un aspetto che lo preoccupa particolarmente.