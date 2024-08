MOVIOLA - Nessun problema per Tremolada: giusto il rigore assegnato alla Lazio

Prima sfida della nuova stagione per la Lazio che all'Olimpico ha affrontato, e battuto 3-1, il Venezia. Direzione di gara piuttosto tranquilla per l'arbitro Tremolada che non è stato alle prese con situazioni scomode da gestire. Giusto infatti il rigore assegnato ai padroni di casa allo scadere della prima frazione di gioco: Castellanos viene atterrato da Sverko in area; subito il direttore di gara indica il il dischetto e il Var conferma la decisione. Precedentemente fischio generoso a favore del Venezia per un contatto Rovella-Duncan, con il biancoceleste pronto ad immolarsi verso la porta avversaria. Normale amministrazione per Tremolada nella ripresa: giusto il giallo a Castellanos che ha fermato fallosamente la ripartenza del Venezia.