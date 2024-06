Caprile, portiere dell'Empoli: "Contro la Lazio la svolta per me e su Bielsa..."

Il portiere Elia Caprile si è raccontato ai microfoni di “Sportweek”, affrontando diversi temi. Dall'inizio della sua carriera, all'esperienza al Leeds con Bielsa, fino ad arrivare alla prima stagione in serie a.

L'estremo difensore del Napoli, in prestito all'Empoli la scorsa stagione, dopo un inizio complicato e un infortunio, è rientrato proprio contro la Lazio in campo.

Il portiere classe 2001 ha passato anche una stagione in Inghilterra, al Leeds United, allenato da Marcelo Bielsa, tecnico a un passo dalla Lazio prima di Simone Inzaghi. Ha riferito alcune follie e particolarità dell'argentino, non a caso soprannominato “loco”.

"Non mi ha fatto esordire, ma visto da vicino è veramente un perfezionista. Mi è capitato di cominciare un allenamento alle dieci e mezzo del mattino e mangiare alle tre del pomeriggio perchè lui non ti fa uscire dal campo finchè le esercitazioni tecniche non vengono eseguite alla perfezione. Il risultato è che, in partita,la squadra giocava con una scioltezza disarmante, a memoria