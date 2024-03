Il punto sul weekend delle giovanili: male nei derby, vincono le aquile di Tommaso Rocchi

Come ogni domenica arriva puntuale sul sito della Lazio il resoconto sui risultati maturati dalle varie categorie delle giovanili della Lazio. Questa in particolare è stata una domenica negativa per la Lazio che ha visto perdere i due derby dell'U15 e U16, la nota lieta arriva dall'Under 14 di Tommaso Rocchi che vince la sua gara.

Ecco il resoconto pubblicato dalla S.S. Lazio sul proprio sito:

Una domenica nera per le aquile biancocelesti. Nella giornata odierna arrivano le sconfitte di Under 15 e 16 nei derby, pareggia la 18, mentre l`unico sorriso lo regala l`Under 14.

L`Under 18 di Francesco Punzi pareggia 2-2 la sfida casalinga contro il Torino. Le aquile classe 2006 passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Barone. Nella ripresa i piemontesi di mister Larocca accorciano le distanze al 16` grazie al rigore concretizzato da Acar. Lo stesso giocatore granata trova il raddoppio 10` più tardi portando il Torino avanti di un gol. La Lazio non demorde ed acciuffa il pari al 40` con il difensore Milano. I biancocelesti cercano il guizzo vincente sotto porta, ma al triplice fischio finale Lazio-Torino termina 2-2.

Dopo sette risultati utili consecutivi si arresta la striscia positiva delie aquile di Gianluca Procopio. Il derby della Capitale della categoria Under 16 termina 3-1 in favore dei padroni di casa della Roma. Un primo tempo combattuto da ambedue le parti, sia Lazio che giallorossi sfiorano il vantaggio, ma la prima frazione di gioco termina 0-0. Pronti, via e dopo appena 40 secondi i lupacchiotti di mister Ciaralli passano in vantaggio con Texeira. Roma che trova il raddoppio al 12` con Modugno. I biancocelesti non mollano e cercano di riaprire la sfida, al 17` le aquile di mister Procopio accorciano le distanze con il gol del solito Reita. La speranza dei biancocelesti dura poco, la Roma cala il tris al 22` con Carlaccini per il 3-1 finale. Le aquile classe 2008 perdono lo scontro diretto con la Roma, i giallorossi allungano il passo e difendono il secondo posto, mentre le Lazio rimane terza.

Un derby da dimenticare per le aquile di Giorgio Galluzzo. La sfida del campionato Under 15 tra Roma e Lazio termina 4-0. Le aquile classe 2009 fanno fatica ad entrare in partita contro giallorossi che dominano il campo in lungo e in largo per l`intera durata del match. I padroni di casa vanno avanti di due gol nel primo tempo con le reti di Bonifazi e Russo. Nella ripresa chiudono i giochi Dal Bon e Gianmattei per il 4-0 finale. Risultato e prestazione da dimenticare per i biancocelesti di mister Galluzzo.

L`unica nota posito arriva dalle aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi. La Lazio vince in goleada la sfida casalinga del `Green Club` contro i pari età del Monterosi.

I biancocelesti sbloccano il risultato dopo 3 minuti grazie alla rete di Gabriele Ricci. Gli avversari acciuffano il pari al 9’ e passano in vantaggio al 15’ con Gjeci. La Lazio non ci sta e prende in mano le redini della sfida. Schettini Ambrosio sigla il 2-2, mentre una manciata di minuti più tardi lo stesso numero 9 sigla il raddoppio e porta la Lazio in vantaggio. Prima di fare rientro negli spogliatoi mettono la firma sul match Salvati e Massarut per il parziale di 5-2 a fine primo tempo. Nella ripresa, le aquile chiudono i giochi con le reti di Salvati e Schettini Ambrosio per il definitivo 7-2 contro il Monterosi. I ragazzi di Tommaso Rocchi si prendono il secondo posto della classifica del campionato nazionale Under 14 Pro.