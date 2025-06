Lazio, i tifosi biancocelesti contro Claudio Lotito: ecco lo striscione

I tifosi biancocelesti continuano a far sentire la loro voce e a protestare contro il Presidente della Lazio Claudio Lotito, da molto tempo sotto discussione. Il calciomercato invernale, dal quale non sono arrivate le risorse necessarie per supportare pienamente i reparti più deboli, e soprattutto la mancata qualificazione in Coppa hanno suscitato molta rabbia nei tifosi, infatti, dopo il lungo e duro messaggio contro il Presidente di alcuni giorni fa, stamattina è comparso una striscione appeso su un palazzo a Montecitorio.

Lo striscione contro Lotito

Lotito - Whatsapp

