Possibile vertice calciomercato Sarri-Lazio: ecco i nomi

La Lazio da alcuni giorni si è assicurata il ritorno di Maurizio Sarri. Un colpo importante visto il valore dell'allenatore e quanto di buono fatto vedere in passato nella capitale. Il trio Lotito-Sarri-Fabiani ha iniziato a pianificare il calciomercato di questa estate. Una indiscrezione arriva da Damiano Er Faina tramite i suoi canali social. Secondo quest'ultimo infatti, domani si dovrebbe tenere un incontro tra società e mister per capire nel dettaglio come agire e le varie mosse possibile in entrata ed in uscita.

La stories Instagram di Damiano Er Faina

I nomi sul tavolo

In queste ore ogni club è avvolto da un turbinio di infiniti nomi di giocatori. La stampa lavora senza esclusioni di colpi per sfornare qualsiasi tipo di calciatore da accostare alla squadra di turno. Spesso profili azzeccati e concreti altre volte invece un puro fantamercato. Nell'incontro che domani si terrà tra Lotito, Fabiani e Sarri, sembra che l'allenatore abbia iniziato a fare una lista di nomi di giocatori che vorrebbe in quel di Formello. Il giocatore su tutti spuntato nelle ultime ore sembra essere Giacomo Raspadori, attaccante 25enne del Napoli, fresco di prestazione con la nazionale condita anche da un gol siglato. Quest'oggi Damiano Er Faina ha parlato anche di Emerson Palmieri, 31enne in forza al West Ham e Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e vecchio pallino di Maurizio Sarri ( anche lui di 31 anni ) .