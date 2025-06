Offerta importante della Lazio per un difensore centrale

Il calciomercato inizia a scaldarsi seriamente. In casa Lazio si sta pianificando come agire sul calciomercato. Tante le questione spinose che vanno dai rinnovi, alle uscite ed alle fondamentali entrate da conquistare per accontentare il gioco di Maurizio Sarri. In queste ultimissime ore arriva dalla Turchia una notizia importante. La società biancoceleste è piombata su un giovane talento ucraino: Arseniy Batagov del Trabzonspor. Secondo quanto riportato da un noto portale che si occupa di calcio turco ( Taka Gazete ) da Formello hanno addirittura formulato una offerta per il difensore.

L'offerta della Lazio e la risposta del club turco

A quanto pare la società biancoceleste ha affondato il colpo sul difensore ucraino. L'offerta è importante, ben 10 milioni di euro per portare Batagov nella capitale. Il Trabzonspor però sembra aver rifiutato nettamente tale cifra e pare aver rilanciato chiedendo esattamente il doppio ( 20 milioni ) e pretendendo anche una percentuale sulla futura rivendita.

Le caratteristiche tecniche di Batagov

Il difensore ucraino risponde ad un dettaglio che sembra prioritario attualmente per la società biancoceleste, ovvero la carta di identità. Batagov ha 23 anni, giovane ma ha già maturato una certa esperienza nel campionato turco. Le sue caratteristiche sembrano sposarsi con i difensori che ama Maurizio Sarri. Infatti Batagov è un calciatore roccioso, forte fisicamente ma allo stesso tempo possiede un'ottima velocità. Altro dettaglio importante è la fase di impostazione, ha infatti buonissimi piedi ed costruisce dal basso esattamente come chiede l'allenatore toscano.