Peruzzi risponde alle domande su un suo possibile ritorno alla Lazio: ecco le sue parole

Oltre al'essere stato Campione del Mondo con la Nazionale Italiana del 2006, la figura di Angelo Peruzzi è molto importante anche nel mondo laziale, infatti, l'ex calciatore ha ricoperto il ruolo di portiere biancoceleste tra la stagione 2000 e 2007 e poi di club manager. Dato che la Lazio ha bisogno di qualcuno con competenza ed esperienza da inserire nello spogliatoio e data la visita fatta ieri da Angelo Peruzzi al mister Maurizio Sarri, in occasione delle due giornate organizzate dal Comandante a Castiglione della Pescaia, dove l'allenatore ha tenuto lezioni teoriche sul Sarrismo ed anche allenamenti in campo, i tifosi biancocelesti speravano in un suo ritorno. Inoltre, Peruzzi si è presentato a pranzo dal tecnico, con il quale ha condiviso un momento di tranquillità e felicità, tuttavia, lasciando il luogo del pranzo si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo un suo possibile ritorno alla Lazio.

Angelo Peruzzi a Radiosei su un possibile ritorno alla Lazio

Non penso di tornare.

