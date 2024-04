Derby, Malagò: "Allerta disarmante, ecco come lo vivrò io"

Durante la Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, il presidente del Coni Giovanni Malagò si è espresso in merito al derby tra Roma e Lazio in programma sabato alle ore 18:00.

"Disarmante l’allerta per il derby, qualcuno ancora non si rende conto del danno che fanno alle loro squadre e alla collettività. Condannarli è fin troppo poco, mi dispiace molto per le intemperanze avvenute nel derby di coppa Italia”.