Juventus-Lazio, cori contro McKennie da parte del settori ospiti: il comunicato del club bianconero

La Juventus si è trovata al centro di una controversia seguita alla diffusione di un video sui social media e ripreso da alcuni organi di stampa, che ha catturato il momento in cui sarebbero stati rivolti alcuni cori discriminatori nei confronti di Weston McKennie da parte del settore ospiti durante la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, svoltasi il 2 aprile.

Weston McKennnie

L'episodio ha spinto la Juventus ad adottare misure immediate. Dopo la conferma dell'accaduto da parte dello stesso McKennie, il club ha prontamente comunicato di avere avviato tutte le procedure necessarie per investigare l'incidente. L'obiettivo è verificare con precisione quanto accaduto e collaborare attivamente per individuare i responsabili.

Di seguito il comunicato del club bianconero in merito:

Juventus Football Club prende atto del video circolato sui social e ripreso da alcuni organi di stampa dal quale emergerebbe l’intonazione di cori di matrice discriminatoria provenienti dal settore ospiti e diretti a Weston McKennie in occasione della sua sostituzione nel corso della semifinale di andata di Coppa Italia, Juventus - Lazio del 2 aprile scorso.