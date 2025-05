Frecciarossa Game on 2025 - Women in sport, le MVP della Serie A eBay 2024/25

Nel pomeriggio di oggi andrà in scena alle Officine Farneto la prima edizione del “Frecciarossa Game on 2025 - Women in sport”, un nuovo evento dedicato allo sport femminile. Nell’appuntamento organizzato quest’oggi, e che avrà inizio alle ore 17:30, ci si soffermerà sul calcio femminile, in cui non solo si toccheranno temi cari allo sport e all’empowerment femminile, ma in cui verranno anche premiate le migliori calciatrici della stagione di Serie A eBay 2024-25.

I premi MVP eBay

Tra i premi in palio (miglior giocatrice assoluta, miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante e miglior giovane) una calciatrice potrà ricevere un premio speciale: il "Frecciarossa Women in Sport Award” Il Talento non ha genere.

Premi speciali

Menzione d'oro - Prima italiana nella storia candidata al Pallone d'Oro

Manuela Giuliano - Roma

"Frecciarossa Women in Sport Award”

Veronica Boquete - Fiorentina

MVP

Miglior portiere

Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter

Miglior difensore

Ivana Andrés - Inter

Miglior centrocampista

Gina Chmielinski - Sassuolo

Miglior attaccante

Sofia Cantore - Juventus

Miglior Under 23

Giorgia Arrigoni - Milan

Miglior giocatrice assoluta

Cristiana Girelli - Juventus