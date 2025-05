Negli ultimi giorni la Lazio oltre al grande merito di aver vinto in trasferta ad Empoli grazie al gol di Boulaye Dia dopo appena 53'', è finita soprattutto “in prima pagina” per vicende extra-campo che l'hanno fatta da padrone tra le allusioni dell'ex falconiere Juan Bernabè e la telefonata pubblicata sui social tra Lotito ed un tifoso, con il patron biancoceleste che ha sporto denuncia.

Quest'oggi il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha tenuto un intervento, come riportato da alcune agenzie di stampa come AdnKronos e LaPresse, durante il convegno Stati Generali dello Sport, organizzato da Forza Italia alla Camera dei Deputati.

Ormai manca il rispetto delle regole delle istituzioni ma i problemi, in generale, nascono sempre dal punto di vista organizzativo, come per quanto riguarda la costruzione di nuovi impianti sportivi.

Ho proposto il nuovo stadio della Lazio, ma con una logica di servizio. Di una struttura al servizio della collettività, un punto di riferimento dove la gente possa vivere 24 ore su 24. E' un modo per acquisire anche cultura della legalità, perchè se vivi una struttura che è casa tua poi la tuteli e non vai allo stadio per fare ogni volta 50-70mila euro di danni. Mentre il tifoso violento è un delinquente e come tale va trattato. Ma tutto questo si fa con una pianificazione, lo Stato deve fare un piano Marshall per gli stadi perchè in Italia ogni Comune interviene con mille lacci e lacciuoli e gli stadi non si fanno mai.