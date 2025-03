Lazio-Viktoria Plzen, la lista dei convocati di Koubek

Poco più di 24 ore e i riflettori dello stadio Olimpico si accenderanno per dare vita al ritorno degli ottavi di finale tra Lazio-Viktoria Plzen, sfida che si disputerà domani 13 marzo alle ore 18.45 con in palio il passaggio del turno ai quarti di finale. Intanto la squadra ceca del Viktoria Plzen ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Lazio. Lista che sicuramente fa sorridere l'allenatore Koubek visto che ha tutta la rosa a disposizione tranne un giocatore, Milan Havel.

I convocati del Viktoria Plzen

Portieri: Baier, Jadlička, Tvrdon;

Difensori: Dweh, Doski, Hejda, Jemelka, Marković, Paluska;

Centrocampisti: Cadu, Červ, Kalvach, Kopic, Memić, Panoš, Sojka, Šulc, Valenta;

Attaccanti: Adu, Durosinmi, Vydra.

La vincente chi incontrerà

Come detto Lazio e Viktoria Plzen si sfideranno per passare ai quarti di finale di questa Europa League. Nella partita d'andata i cechi hanno sicuramente sorpreso giocando alla pari contro i capitolini. La squadra di Koubek infatti ha saputo tenere il passo della Lazio che è riuscita nel finale a vincere la partita in 9 uomini grazie alla giocata dei uno dei suoi giocatori più in forma: Gustav Isaksen. Il danese, al minuto 98, ha pennellato un sinistro a giro sotto il sette che ha fatto esplodere di gioia i 600 tifosi laziali presenti alla Doosen Arena.

Domani il ritorno che svelerà anche chi passerà il turno. L'altro ottavo vede sfidarsi Olympiakos-Bodo Glimt, stavolta in casa dei greci. L'andata è stata una vittoria netta per i norvegesi, 3-0, squadra che fino a poco tempo fa era del tutto sconosciuta e che è salita alla ribalta per una vittoria tennistica contro la Roma in Conference League, rifilando sei reti ai giallorossi. I greci dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare le tre reti di svantaggio.