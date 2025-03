FORMELLO | Lazio-Viktoria Plzen: recuperato Tavares e sorpresa Taty, dubbio in porta

AGGIORNAMENTO 18:00 - Vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League fra Lazio e Viktoria Plzen. Pioggia copiosa e campo pesante a Formello per i ragazzi di Marco Baroni che può riabbracciare Taty Castellanos. L’attaccante argentino torna ad allenarsi con i compagni dopo il periodo di stop per la lesione muscolare, è pronto per riprendersi un posto nel reparto avanzato. La scelta spetta al tecnico che è molto tentato di rimetterlo immediatamente dal primo minuto, l’ex Girona si è mosso da riferimento avanzato con disinvoltura lasciando intendere che non è assolutamente un rischio. Alle sue spalle ci sarà Pedro, intoccabile in Europa, con Isaksen e Zaccagni. Una soluzione che concede un turno di riposo a Dia reduce da cinque gare consecutive, rimangono in panchina anche Tchaouna e Noslin. Scelte obbligate invece in mezzo al campo dove Guendouzi è costretto agli straordinari, al fianco del francese tocca a Vecino che è alla seconda gara consecutiva dall’inizio. Regolarmente sul terreno di gioco Dele-Bashiru nonostante la caviglia non sia ancora completamente recuperata, il nigeriano ha dato disponibilità al tecnico per entrare in corso. Dietro ci sarà un turno di riposo per Mario Gila con un avvicendamento tutto spagnolo con Patric al fianco di Romagnoli, sulla corsia destra tocca a Marusic mentre a sinistra è recuperato Nuno Tavares. Consueto rebus fra i pali, l’allenatore ha mischiato le carte alternando sia Provedel che Mandas ma alla fine dovrebbe spuntarla il numero novantaquattro. Non ci saranno per squalifica Gigot e Rovella, il centrocampista è rimasto in palestra per evitare guai dopo il risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare l’impegno di campionato di lunedì scorso contro l’Udinese.

Archiviato il pareggio con l’Udinese, la Lazio è pronta a rifarsi in Europa: siamo alla vigilia del ritorno degli ottavi contro il Viktoria Plzen, i biancocelesti sono forti del risultato ottenuto nella gara di andata (1-2). In giornata, Baroni e Vecino hanno presentato il match in conferenza stampa, guai a sottovalutare l’impegno di domani.

Lazio-Viktoria Plzen, scatta la rifinitura: le ultime da Formello

Da qualche minuto è iniziata la rifinitura in quel di Formello, il primo quarto d’ora è aperto ai media. Riscaldamento per i ragazzi di Baroni: gli unici assenti sono Hysaj, alle prese con un infortunio, e lo squalificato Rovella.

