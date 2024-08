CdS | Verso Udinese-Lazio, settore ospiti polverizzato. E gli abbonamenti...

È la vigilia del match per la Lazio, che sabato alle 18:30 affronterà l’Udinese nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti, dopo la vittoria in casa contro il Venezia, puntano a mantenere il ritmo e confermare la buona prestazione offerta all’Olimpico. Anche questa volta, potranno contare sul pieno supporto dei loro tifosi, che, come riportato da Il Corriere dello Sport, hanno esaurito i biglietti del settore ospiti alla Dacia Arena (con 1500 biglietti venduti).

Il dato sugli abbonamenti

Un altro dato significativo, evidenziato dal quotidiano, riguarda gli abbonamenti, con l'apertura della seconda fase di vendita. L'ultimo giorno per sottoscrivere l’abbonamento era ieri, fino alle 23:59, e la risposta dei tifosi laziali è stata entusiasta. A poche ore dalla chiusura, il numero degli abbonati era salito a 27.700. L'incremento è stato immediato, grazie anche alla disponibilità di 600 posti aggiuntivi nelle curve (300 in Nord, esauriti rapidamente, e 300 in Maestrelli), ma l’aumento non si è limitato solo ai settori popolari.