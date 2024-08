Il Messaggero | Lazio, dopo Basic anche per Cataldi sirene spagnole

La Lazio sta continuando a lavorare sul fronte delle cessioni. Dopo l'addio di Fares, rimangono ancora da trovare soluzioni per Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson. Il croato è stato più volte accostato all'Espanyol, e anche altri club spagnoli sembrano interessati a lui. Akpa Akpro desidera tornare al Monza e finora ha rifiutato altre offerte. Per Andre Anderson, nonostante un interesse iniziale della Salernitana, non ci sono al momento proposte concrete.

La situazione di Cataldi

Come evidenziato nell'edizione odierna de Il Messaggero, il centrocampo della Lazio sembra mancare di un regista. Cataldi, che avrebbe le qualità ideali per il gioco di Baroni, sembra essere fuori dai piani della squadra, a meno che non si raggiunga un accordo dopo la chiusura del mercato. Il quotidiano romano riporta che l'agente Riso ha offerto Cataldi a Cagliari, Como, Torino e recentemente anche al Monza, ma il giocatore, con altri tre anni di contratto, non intende rinunciare ai suoi 1,5 milioni di euro più bonus né trasferirsi da Formello. Tuttavia, ci sono movimenti dall'estero, specialmente dalla Liga, che meritano attenzione nelle ultime ore di mercato.